ألمانيا:الاستثمار في العراق صعب جداً بسبب الفساد

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت السفيرة الألمانية لدى بغداد كريستيانا هومان،الأحد، أن المانيا تقدم دعماً عسكرياً للقوات العراقية بقيمة 2 مليون يورو سنوياً.

وقالت كريستيانا هومان في تصريح متلفز ، إنه “لا يمكنني المقارنة بين الفساد في العراق بين الماضي والوقت الحالي، إذ لم يمضِ على وجودي في العراق سوى 8 أشهر، إلا أن هناك بعض المستثمرين الألمان طُلب منهم نوع من الإتاوات من قبل جهات حكومية، لكنهم لم يدفعوا لأن الأمر غير قانوني بالنسبة لنا

“.

وتابعت، أن “

المانيا تقدم دعماً عسكرياً للقوات العراقية بقيمة 2 مليون يورو سنوياً، فيما يبلغ عدد قواتنا المتواجدة في العراق 290 جندياً”.