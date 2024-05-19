ألمانيا:الاستثمار في العراق صعب جداً بسبب الفساد

ألمانيا:الاستثمار في العراق صعب جداً بسبب الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت السفيرة الألمانية لدى بغداد كريستيانا هومان،الأحد، أن المانيا تقدم دعماً عسكرياً للقوات العراقية بقيمة 2 مليون يورو سنوياً.وقالت كريستيانا هومان في تصريح متلفز ، إنه “لا يمكنني المقارنة بين الفساد في العراق بين الماضي والوقت الحالي، إذ لم يمضِ على وجودي في العراق سوى 8 أشهر، إلا أن هناك بعض المستثمرين الألمان طُلب منهم نوع من الإتاوات من قبل جهات حكومية، لكنهم لم يدفعوا لأن الأمر غير قانوني بالنسبة لنا“.وتابعت، أن “المانيا تقدم دعماً عسكرياً للقوات العراقية بقيمة 2 مليون يورو سنوياً، فيما يبلغ عدد قواتنا المتواجدة في العراق 290 جندياً”.

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