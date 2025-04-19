إنطلاقة قوية للمنتخب العراقي في بطولة غرب آسيا بالبليارد والسنوكر

بغداد/ شبكة أخبار العراق- حقق المنتخب الوطني العراقي، انطلاقة قوية في بطولة غرب آسيا بالبليارد والسنوكر، الجارية حالياً منافساتها في العاصمة البحرينية المنامة، والتي تستمر حتى 24 من شهر نيسان الجاري.

وتمكن لاعبا المنتخب العراقي أمير علي المصنف عالمياً وزميله مهند جاسم من التأهل إلى نهائي مسابقة الفردي 9 كرات.

وتعد بطولة غرب آسيا من البطولات القوية جداً، بسبب تواجد منتخبات متميزة مثل الإمارات وقطر والاردن، حيث تمتلك هذه المنتخبات لاعبين مصنفين عالمياً، ودائماً ما ينافسون في البطولات بقوة لاحراز أوسمة التفوق.

وهناك منافسات في السنوكر والبليارد 10 كرات في الأيام المقبلة، حيث تنتظر لاعبي العراق منافسات قوية ومهمة، لفئة المتقدمين والناشئين، نأمل الحصول على اوسمة إضافية.

وتشارك في البطولة منتخبات البحرين والعراق والسعودية وقطر وعُمان والكويت والامارات، وان منتخب العراق يشارك بفريق للمتقدمين وآخر للناشئين.