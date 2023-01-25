إنطلاق التظاهرة أمام البنك المركزي للمطالبة بتخفيض سعر صرف الدولار وعدم تهريبه إلى إيران

إنطلاق التظاهرة أمام البنك المركزي للمطالبة بتخفيض سعر صرف الدولار وعدم تهريبه إلى إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تظاهر مئات الاشخاص في ساحة الرصافي وسط العاصمة بغداد، الأربعاء، احتجاجاً على ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار وإلغاء نافذة بيع العملة الفاسدة التي اوجدها حزب الدعوة من خلال محافظ البنك المركزي علي العلاق ومنع تهريبه إلى إيران الإرهاب .جدير بالذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد، السبت الماضي، أن حكومته تواصل دعمها للبنك المركزي لإعادة سعر صرف الدولار إلى مستواه الرسمي.وكان مستشار البنك المركزي إحسان شمران الياسري قال، في 10 كانون الثاني الحالي، إن “اضطراب أسعار الدولار هو حالة مؤقتة، وخلال أسبوعين سيعود سعر الدولار إلى وضعه الطبيعي المستقر 1470، أي قبل انتهاء شهر كانون الثاني الجاري”. الا ان سعر صرف الدولار ما زال مرتفعا رغم وعود الحكومة  الاطارية بذلك لان ارتفاع الدولار هو بسبب تهريبه من خلال المكاتب الاقتصادية لاحزاب الحشد إلى إيران .

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