إيران:أموال العراق هي أموالنا لأننا بلد واحد

إيران:أموال العراق هي أموالنا لأننا بلد واحد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، الخميس، أن أموال بلاده الموجودة في العراق ليست “مجمدة أو محظورة”، بل محفوظة وأن العراق وإيران جسدان في روح واحدة ،بينَ أن هناك بعض العلاقات النقدية بين العراق وإيران.وذكر دهقان في حديث صحافي، لصحيفة “إيران انترناشونال”، أن “أصول إيران في العراق ليست مجمدة، وهناك بعض التعاملات النقدية والمالية الجارية بين البلدين”.وأشار الى انه “هناك بعض العلاقات النقدية والمالية بين إيران والعراق والتي كانت دائماً تحل من خلال الحوار بين  الأخوة المسؤولين في البلدين وليس لدينا أي مشاكل في هذا الصدد”.وفي الاسبوع الماضي، كشفت تقارير صحفية إيرانية عن وجود قرابة 11 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في البنك التجاري العراقي، بسبب العقوبات الأمريكية، وتعود أغلب هذه الأموال إلى صادرات الغاز والكهرباء إلى العراق، بحسب التقارير الرسمية الإيرانية.ووافقت ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن، على اعفاءات جديدة للعراق لدفع مبالغ شراء الغاز من إيران لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *