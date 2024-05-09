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مجلس نينوى يؤكد على ” التحاصص” في توزيع المناصب الحكومية
وزارة النقل:الربط السككي مع إيران لنقل بضائعها وزوارها إلى العراق وسوريا واجب “شرعي شيعي”
وزيرة الهجرة:نعمل على غلق مخيمات النازحين والعودة إلى مناطقهم الأصلية
السوداني يعلن عن دعما لا محدوداً لحكومة العصائب في بابل
إيران:أموال العراق هي أموالنا لأننا بلد واحد
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بوتين:سنواصل العمل مع الشركاء لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب
الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على شرق مدينة رفح
إسرائيل:لا نحترم أي قرار دولي سواء من منظمات أو محاكم واجتياح رفح سيتم خلال أيام
الجامعات الأمريكية تستعد لمزيد من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين
كولومبيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الإبادة البشرية في غزة
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اليوم..إنطلاق منافسات الجولة 27 لدوري نجوم العراق لكرة القدم
معسكر تدريبي في تركيا للرباع العراقي (علي عمار)
درجال:وضع برنامج “مميز” للمنتخب الأولمبي
السوداني يكرم المنتخب الأولمبي العراقي لتأهله إلى أولمبياد باريس
الأولمبي العراقي يلعب ضمن المجموعة الثانية ضمن منافسات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما
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إيران:أموال العراق هي أموالنا لأننا بلد واحد
إيران:سنفتح (17) جامعة إيرانية في العراق بموافقة السوادني
أردوغان:سنرفع حجم صادرات بلادنا للعراق إلى أكثر من (20)مليار دولار سنوياً مقابل منحه كم “سطل ماء”!
مصدر سياسي:الإقتصاد العراقي تحت الهيمنة الأمريكية الإيرانية جراء فساد السوداني وإطاره الحاكم
الإعلام الألباني:السويد دفعت (10) ملايين يورو للعراق مقابل عدم إعدام قاتل تاجر المخدرات(مصطفى الجبوري)
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- اذاعة INN