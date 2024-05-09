إيران:سنفتح (17) جامعة إيرانية في العراق بموافقة السوادني

إيران:سنفتح (17) جامعة إيرانية في العراق بموافقة السوادني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس جامعة طهران محمد مقيمي، في حديث لصحيفة “إيران إنترناشونال”، الخميس، إننا “نقوم حاليًا بتحديد واختيار أساتذة جامعة طهران للتدريس في فرع النجف بالعراق”.وأضاف: “الهدف الرئيسي لجامعة طهران في العراق هو إنشاء فرع في النجف وفروع في مدن عراقية أخرى لتصل الى 17 جامعة وفق الاتفاق مع السوداني رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي نعيم العبودي“.وكانت جامعة طهران الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق، (6 كانون الثاني 2024)، عن أول فرع لها في محافظة النجف ضمن اتفاقية تعاون بين الجامعة ووزارة التعليم ،وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية، نقلًا عن رئيس جامعة طهران محمد مقيمي على هامش توقيع اتفاقية التعاون في النجف: “في هذه الاتفاقية النظام العلمي ونظام الدعم الإداري لهذا الفرع منفصلة عن بعضها البعض، بحيث تكون اموال الجامعات التي ستفتح في العراق من خزينة الدولة العراقية وليس من إيران “.وذكر رئيس جامعة طهران أن “التشاور الثقافي الشيعي بين بغداد وطهران وبدعم من السيستاني لعب دورا مهما في ترسيخ هذا التفاهم”، مبينا انه “بهذه الطريقة سنفتتح أول فرع لجامعة طهران في مدينة النجف ، وتدريجيا سيتم إنشاء فروع للجامعة في مختلف مدن العراقـ وبالإضافة إلى ازدهار العلاقات العلمية بين البلدين.يذكر ان العراق أصبح فعليا مقاطعة إيرانية في ظل حكومة السوداني وإطاره الحاكم.

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