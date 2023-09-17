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تحالف الفتح:الوحدة السياسية للإطار ستبقى قائمة بعد انتخابات مجالس المحافظات
نائب:السوداني خالف الدستور والقانون ويتلاعب بأموال الشعب
إيران:على عبيدنا في الحكومة الإطارية تنفيذ أوامرنا فوراً بطرد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة من شمال العراق
تحالف الفتح:علامات استفهام كثيرة لرفض حكومة البارزاني توطين رواتب موظفي الإقليم
حزب بارزاني:السوداني سيخصص 800 مليار دينار لتغطية رواتب موظفي الإقليم
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نائب:السوداني خالف الدستور والقانون ويتلاعب بأموال الشعب
نائب:الفساد في محافظة كربلاء خارج المحاسبة والتدقيق لأنها تحت إدارة حزب الدعوة
السفارة الأذربيجانية في بغداد تمنح “الفيز” للعراقيين مقابل (20) دولاراً
مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
السوداني يوجه إشراك البنك الدولي في “تدقيق”تصاميم مشروع طريق التنمية
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- تحقيقات
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
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- متابعات خاصة
حكومات الخيانة والهوان والفساد والفشل وراء شحة المياه في العراق
أزمة كركوك في صورتها الحقيقية، إنها “قدس” و”ليلى”
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
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- منوعات
- صورة وتعليق
نائب:السوداني خالف الدستور والقانون ويتلاعب بأموال الشعب
تحالف الفتح:علامات استفهام كثيرة لرفض حكومة البارزاني توطين رواتب موظفي الإقليم
الموارد المائية :سد الموصل لن ينهار
نائب:الفساد في محافظة كربلاء خارج المحاسبة والتدقيق لأنها تحت إدارة حزب الدعوة
إيران:الربط السككي مع العراق لنقل البضائع والحرس الثوري والأسلحة إلى سوريا ولبنان
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- اذاعة INN