إيران:نشتري الكهرباء من أذربيجان وأرمينيا وتركمانستان ونبيعها للعراق بأسعار مضاعفة

إيران:نشتري الكهرباء من أذربيجان وأرمينيا وتركمانستان ونبيعها للعراق بأسعار مضاعفة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرح نائب رئيس شؤون النقل والتجارة الخارجية في شركة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء الإيرانية، محمد الله داد، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تصدر الكهرباء الى العراق بأسعار مضاعفة ، وقال محمد الله داد، إن “إيران، بقدرتها المركبة البالغة حوالي 93 ألف ميغاواط، هي واحدة من أكبر الدول المنتجة للكهرباء في المنطقة، و حالياً لديها مع جميع الدول التي لها حدود برية تبادل في مجال الطاقة”.وأوضح إيران “تستورد حاليا الكهرباء من ثلاث دول في الشمال هي جمهورية أذربيجان وأرمينيا وتركمانستان”، مضيفا أنه “يتم تصديره إلى الدول الثلاث هي العراق وباكستان وأفغانستان باسعار مضاعفة .وأشار الله داد أيضًا إلى التبادل الثنائي مع تركيا؛ وهذا يعني يتم الاستيراد والصادرات معا.

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