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رشيد لباقري:لولا إيران لما جلسنا على كرسي حكم العراق
السوداني لباقري:اقتصاد وثروات العراق تحت التصرف الإيراني
إيران النفاق:الحُب السياسي والاقتصادي والأمني والثقافي بين العراق وإيران بلا حدود !!!!
مفوضية الانتخابات تقرر تمديد تسجيل المرشحين لانتخابات الإقليم
حزب طالباني: لا نخشى من مشاركة حزب بارزاني في انتخابات الإقليم
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إيطاليا تستضيف قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى
قادة الأردن ومصر وفلسطين يطالبون بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
غوتيريش يستنكر قتل وإصابة المئات من الفلسطينيين أثناء أستعادة (4) أسرى إسرائيليين
فوز حزب “إخوة إيطاليا” في الانتخابات الأوروبية
إسرائيل قتلت وأصابت أكثر من (600) فلسطيني لاستعادة 4 أسرى
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المنتخب العراقي للناشئين ضمن المجموعة E في تصفيات كأس آسيا
نصائح إلى مدرب المنتخب العراقي لضمان استمرار فوز الفريق
تأمين مستلزمات إنجاح مشاركة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس
منتخب العراق بالمواي تاي يحصد سبعة أوسمة نحاسية في منافسات بطولة العالم باللعبة
العراق يحصل على (9)أوسمة ملونة في بطولة البليارد والسنوكر للمتقدمين
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منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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إيران النفاق:الحُب السياسي والاقتصادي والأمني والثقافي بين العراق وإيران بلا حدود !!!!
السوداني لمسؤولي وزارة الكهرباء “ليش أطلعوني جذاب آني مو كَلت هذا الصيف سيكون بارداً !!!”
السوداني يعلن عن استعداد العراق للدخول شريكاً مع شركة (بتروجاينا الصينية) في مشاريع البتروكيماويات خارج البلاد
السوداني:حماية العملية السياسية أهميتها أكثر من سعادة المواطن
إيران النفاق:أكثر من (6)ملايين زائر إيراني سيدخلون العراق تحت شعار “كربلاء طريق الأقصى”!!!
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- اذاعة INN