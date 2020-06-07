إيران تعبر عن سعادتها بإكمال حكومة الكاظمي

بغداد/شبكة أخبار العراق- هنأ السفير الإيراني في بغداد ايرج مسجدي ، اليوم الأحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باستكمال كابينته الوزارية.وقال مسجدي بتغريدة على حسابه بموقع تويتر ” نبارك للوزراء المنتخبين في البرلمان العراقي واتمنى التوفيق لهم ولحكومة العراق. ومن المأمول أنه بإكمال الكابينهٔ الوزارية، أن تشهد العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق، تطوراً وتقدماً في المصالح الوطنية والإسلامية للبلدين الصديقين والجارين”.وصوت مجلس النواب، مساء أمس السبت، على احسان عبدالجبار اسماعيل وزيراً للنفط، وفؤاد محمد حسين بكي وزيراً للخارجية، وأيفان فائق يعكوب جابر وزيراً للهجرة والمهجرين، ومحمد كريم جاسم صالح وزيراً للزراعة، وعلاء احمد حسن عبيد وزيراً للتجارة، سالار عبدالستار محمد حسين وزيراً للعدل، و حسن ناظم عبد حمادي وزيراً للثقافة والسياحة والاثار، قبل تأدية اليمين الدستورية.بعدها، اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي السبت (6 حزيران 2020)، إن “استكمالُ الكابينة الوزارية بتصويت مجلس النواب على الأسماء التي قدمناها، هو دافع اضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري، والإيفاء باستحقاقات المرحلة والالتزام بوعودنا أمام شعبنا الذي ينتظر الأفعال لا الأقوال”.وأضاف، “أشكرُ مجلس النواب على تجديد الثقة بالحكومة، خطُ شروعٍ جديد نقطعه بحزم وثبات”.