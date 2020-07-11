إيران مستمرة بسرقة النفط العراقي من خلال حقل مجنون

إيران مستمرة بسرقة النفط العراقي من خلال حقل مجنون
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أبرمت شركة النفط الوطنية الايرانية مع شركة “برشيا” لتطوير صناعة النفط والغاز، السبت، عقدا لتطوير حقل “ياران” الواقع جنوب غرب البلاد والمشترك مع العراق.وحضر مراسم التوقيع وزير النفط بيجن زنكنة والمدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية” مسعود كرباسيان”.وذكرت وكالة فارس الإيرانية، ان العقد يستهدف تطوير حقل ياران المشترك مع حقل “مجنون” العراقي” على مدى 10 سنوات،  باستثمارات مباشرة وغير مباشرة بقيمة 294 مليون دولار، وتكلفة بناء منشآت  بـ 236 مليون دولار.ویشتمل الاتفاق على حفر 6 آبار جديدة إضافة الى بئر تحديدية وآخر للحقن المائي، وصيانة 5 آبار وتجهيز 27 بئرا بمضخات داخلية (ESP) فضلا عن انشاء وتحديث منشآت أرضية واجراء داراسات مخبرية وتصميم آلية زيادة الانتاج (EOR).

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