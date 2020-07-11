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إيران مستمرة بسرقة النفط العراقي من خلال حقل مجنون
افتتاح منفذ مندلي بحضور الكاظمي تنفيذاً لطلب إيراني
نائب:جمع تواقيع 114 نائبا لرفض قرار تجديد رخصة شركات الهواتف النقالة
إيران :استلمنا نصف المستحقات المترتبة على توريد الكهرباء للعراق!
العمليات المشتركة:تخصيص قوات نخبة لمسك منفذي المنذرية ومندلي بشكل دائم
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الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
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