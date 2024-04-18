ائتلاف المالكي:أردوغان يسعى إلى تغيير مسار طريق التنمية

ائتلاف المالكي:أردوغان يسعى إلى تغيير مسار طريق التنمية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عدّ عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، اليوم الخميس، ان ابداء  الرئيس التركي رجب طيب اوردوغان لرغبته بحل ملفي المياه والامن بين تركيا والعراق قبل زيارته المرتقبة الى بغداد لتحويل طريق التنمية عبر الأراضي التركية ثم الى اوربا.وقال المطلبي في حديث صحفي ، ان ” تركيا تسعى الى افشال مخطط الشركة الإيطالية المتعلق بجغرافية طريق التنمية الذي يبدأ من جنوب العراق الى سوريا ومن ثم الى اوربا عبر ميناء بانياس وهذا المخطط ليس بصالح الجانب التركي”.وأضاف ان ” الجانب التركي يحاول تغيير مسار هذا الطريق الحيوي ليمر عبر الأراضي التركية ومن ثم الى اوربا، لذلك ادركت تركيا ان حل ملفي المياه والامن هو السبيل الوحيد الذي يحقق الهدف التركي بتحويل الطريق عبر أراضيها “.يذكر ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  يعتزم زيارة بغداد  في 22 من الشهر الجاري للمرة الأولى منذ 12 عاما.

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