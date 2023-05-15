ائتلاف المالكي:إقالة الحلبوسي بعد إقرار الموازنة

ائتلاف المالكي:إقالة الحلبوسي بعد إقرار الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم القيادي في ائتلاف المالكي سعد المطلبي، الاثنين، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باستخدام جميع صلاحياته وتطويعها من اجل البقاء بمنصبه، مبينا ان الحلبوسي بانتظار الإقالة خلال إقرار الموازنة.وقال المطلبي في تصريح  صحفي، ان “مفاجأة سياسية من العيار الثقيل ستكون حاضرة خلال إقرار الموازنة الاتحادية وهي طرح قضية استبدال منصب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي”.وأضاف ان “الحلبوسي بات يطوع جميع الصلاحيات ونفوذه من اجل استغلالها للسيطرة على كرسي الرئاسة لاطول مدة ممكنة  واستمالة بعض القوى السياسية”. وأشار الى ان”جبهة المعارضة السنية لبقاء الحلبوسي في المنصب بلغت ذروتها وهي الأرجح  كفة في اقالته وإيجاد البديل عنه لرئاسة البرلمان”.وكان عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، قد اكد، وجود رفض عشائري وحزبي لاستمرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في السلطة بعد تفرده باتخاذ القرارات، مبينا ان الاطار التنسيقي مع الاغلبية في حال قررت ابعاد الحلبوسي عن السلطة.وقال الفتلاوي ان “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بدأ نجمه بالأفول بسبب النظام الخاطئ الذي اتبعه واستخدمه مع الجمهور الانباري، حيث لم يستطع ان يتوازن ويتوافق مع العشائر في تلك المحافظة”.

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