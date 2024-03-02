ائتلاف المالكي:الحكومة عطلت تنفيذ المشاريع لتأخير موازنة 2024

ائتلاف المالكي:الحكومة عطلت تنفيذ المشاريع لتأخير موازنة 2024
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية النائب عقيل الفتلاوي، السبت، ان الائتلاف بصدد تقديم سؤال نيابي للحكومة في حال استمرت بتأخير تعديلات جداول الموازنة.وقال الفتلاوي في حديث صحفي ،  ان “العديد من قطاعات الدولة بحاجة الى التمويل المالي لتنفيذ خططها السنوية واكمال المشاريع، الا ان كل هذه المشاريع معلقة بسبب تأخير الحكومة ارسال تعديلات الموازنة لمناقشتها وإقرارها”.وأضاف، انه “في حال استمرار تأخير ارسال التعديلات فاننا سنتقدم سؤال برلماني تحريري او شفهي للحكومة نطلب فيه عرض أسباب التاخير “.ووجهت انتقادات عديدة  من قبل أعضاء مجلس النواب ومراقبون للشأن الاقتصادي تأخر الحكومة بإرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 المعدلة من أجل دراستها وإقرارها.

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