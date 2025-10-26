ائتلاف المالكي:خيانة السوداني وراء تجرأ مسرور بوصفه”كركوك أرض كردستانية محتلة”

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استنكرالقيادي في ائتلاف المالكي  جاسم محمد جعفر، الأحد، تصريحات رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني التي وصف فيها كركوك بأنها ” أرض كردستانية محتلة”، مؤكداً أن ضعف الحكومة الاتحادية هو ما شجع البارزاني على إطلاق مثل هذا التصريح الذي اعتبره مستفزاً لجميع العراقيين، وفي مقدمتهم أبناء كركوك بمختلف مكوناتهم.وقال جعفر في تصريح صحفي، إنّ “تراخي الحكومة الاتحادية وتغاضيها عن تجاوزات حكومة الإقليم، ولا سيما قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني، فتح الباب أمام تصريحات خطيرة تمس وحدة البلاد وسيادتها”، مضيفاً أن “ما صدر عن رئيس حكومة الإقليم خلال الحفل الانتخابي في أربيل أثار غضباً واسعاً بين مكونات كركوك والعراقيين عموماً”.وأكد جعفر أنه “لو كانت هناك حكومة اتحادية قوية تتعامل بحزم مع خروقات الإقليم، لما تجرأ البارزاني على وصف كركوك بهذا الشكل المستفز”، داعياً “القوى السياسية إلى إدانة التصريح والمطالبة بالتراجع عنه فوراً”.وشدد على أن “كركوك كانت وستبقى مدينة عراقية خالصة، ومثالاً للتعايش بين جميع مكوناتها من العرب والكرد والتركمان”، محذراً من “محاولات تأجيج الفتنة القومية على حساب وحدة العراق”.يذكر أن رئيس وزراء الإقليم ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسرور البارزاني كان قد صرح، خلال مهرجان انتخابي في أربيل أمس السبت، بأن كركوك “أرض كردستانية محتلة”، ما أثار موجة استياء واسعة في الأوساط السياسية والشعبية.

