ائتلاف المالكي:لا توجد انتخابات برلمانية مبكرة

ائتلاف المالكي:لا توجد انتخابات برلمانية مبكرة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي،الأحد، ان اجراء انتخابات مبكرة صعب جدا في الوقت الراهن.وقال الموسوي، في حوار متلفز ، انه “من الصعب إجراء انتخابات مبكرة في الوقت الحالي وذلك لان إجراء الانتخابات حاليا يتعارض مع عمل المفوضية وذا ما تم اجراء الانتخابات يجب ان يتم استبدال المفوضية وإعادة تشكيلها”.وأضاف، ان “استبدال مفوضية الانتخابات المستقلة وإعادة تشكيلها يحتاج الى وقت طويل وهذا ما لا يتناسق مع إجراء الانتخابات المبكرة”.وأشار الى ان “الانتخابات المقبلة ستكون في موعدها المحدد بعد انتهاء الدورة الانتخابية الحالية ولا يوجد اي تقديم لموعدها او اجراء انتخابات مبكرة”.

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