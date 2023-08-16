ائتلاف المالكي:لن نسمح بتمرير قانون العفو العام

ائتلاف المالكي:لن نسمح بتمرير قانون العفو العام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، موقفه من تشريع قانون العفو العام، فيما رفض إخراج الارهابيين ومن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين.وقالت النائبة سعاد المالكي في حديث  صحفي أن ائتلافها لنيسمح بتمرير قانون العفو العام، إوليس مع تشريع القانون وإنما مع اقرار قانون مقيد يمنع إخراج الارهابيين والقتلة”.وأضافت، أن ” قانون العفو العام لم يصل بشكل رسمي لغاية الان الى مجلس النواب وان الآراء السياسية متباينة حول القانون”.وأشارت المالكي إلى ان “جميع القوى السياسية ترفض تشريع قانون يخرج القتلة والمجرمين من السجون ويمنحهم الحرية”، مبينة ان “إقرار هكذا قانون يسهم في إراقة المزيد من الدماء بسبب عدم وجود رادع”.

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