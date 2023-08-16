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ائتلاف المالكي:لن نسمح بتمرير قانون العفو العام
خبير اقتصادي:تركيا تفرض على العراق(6) شروط مقابل إعادة تصدير النفط عبر مينائها
مفوضية الانتخابات:تمويل الأحزاب من جهات أجنبية ” ممنوع”
مصدر حكومي:الحكومة الاتحادية تشترط على حكومة الإقليم بتوزيع رواتب موظفيها باشرافها
النزاهة: أمر قبض بحق وزير النقل الأسبق
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خبير اقتصادي:تركيا تفرض على العراق(6) شروط مقابل إعادة تصدير النفط عبر مينائها
مصدر حكومي:الحكومة الاتحادية تشترط على حكومة الإقليم بتوزيع رواتب موظفيها باشرافها
المالكي:نحن في خدمة أمريكا وتحقيق رغباتها
مصدر سياسي:السوداني يهب النفط العراقي إلى لبنان مجاناً بأمر إيراني
اليوم.. سعر صرف الدولار = 154000 ديناراً
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الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
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- متابعات خاصة
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
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- منوعات
الحكومة التركية تستعد لزلزال اسطنبول وممثل مشهور يغادرها
إيطاليا..العثور على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد
في ولاية أمريكية ..”برغر كينغ”.. من سلة المهملات إلى أطباق الزبائن
أصحاب المليارات يجتمعون في ولاية أيداهو الأمريكية لعقد الصفقات
ممثلون أميركيون يهددون بالإضراب مقابل صرف حقوقهم المالية
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- صورة وتعليق
خبير اقتصادي:تركيا تفرض على العراق(6) شروط مقابل إعادة تصدير النفط عبر مينائها
مصدر سياسي:السوداني يهب النفط العراقي إلى لبنان مجاناً بأمر إيراني
مصدر حكومي:إعفاء وتدوير (57) مديراً عاماً
أسأل صديقك الحميم الخزعلي..السوداني يطالب بإعادة المواد المسروقة من مصفى بيجي؟!
البنك الفدرالي الأمريكي مستغرب من استيراد العراق “الاندومي”بمليارات الدولارات؟!
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