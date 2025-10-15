ائتلاف المالكي:مشاركة السوداني في اجتماع شرم الشيخ أساءت للعراق

ائتلاف المالكي:مشاركة السوداني في اجتماع شرم الشيخ أساءت للعراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، الأربعاء، أن مشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في قمة شرم الشيخ جاءت بشكل هامشي، ولم يكن له دور فاعل، ما انعكس سلباً على مكانة العراق في المحافل الدولية.وقال جعفر في تصريح  صحفي، إن “حضور السوداني إلى مؤتمر شرم الشيخ لم يكن مؤثراً، وظهر بصورة هامشية، الأمر الذي أضر بمكانة العراق الخارجية”، لافتاً إلى أن “رئيس الوزراء لم يُبلغ قادة الإطار التنسيقي بمشاركته، وهو ما تكرر في أكثر من مناسبة”.وأضاف أن ” هذا السلوك يُعد مخالفاً للاتفاق السياسي الذي منح السوداني ثقة الإطار لتشكيل الحكومة، مبينا أن “هذه التصرفات أضعفت ثقة الإطار به، وقد اثرت بشكل مباشر على إمكانية وانهت الثقة به كاملة بمنحه ولاية ثانية”.وكانت مشاركة رئيس الوزراء في قمة شرم الشيخ قد أثارت جدلاً سياسياً واسعاً داخل العراق، وسط اتهامات له بـ”الخروج عن الثوابت الوطنية” والانخراط في مسارات تطبيعية مرفوضة شعبياً ودستورياً.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *