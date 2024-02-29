ائتلاف المالكي:منصب محافظ ديالى أصبح من “حصتنا”

ائتلاف المالكي:منصب محافظ ديالى أصبح من “حصتنا”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الخميس، عن اتفاق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس منظمة بدر هادي العامري باسناد منصب محافظ ديالى لائتلاف دولة القانون.وقال جعفر في حديث صحفي، ان “هذا الاتفاق تم خلال اجتماع الاطار التنسيقي يوم امس الأربعاء، مشيرا الى ان المالكي اتفق مع العامري حل ازمة اختيار محافظ ديالى، مشيرا الى ان المنصب سيسند الى دولة القانون”.واوضح، ان “دولة القانون سيقدم خمسة أسماء، يتم التشاور عليها لاختيار واحد منها كمحافظ لديالى “.وكان مجلس ديالى  عقد أول جلسة له في الخامس من الشهر الجاري وقرر بقائها مفتوحة بعد فشله في اختيار رئيس لمجلس المحافظة.

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