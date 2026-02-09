ائتلاف المالكي: اجتماع إدارة الدولة فاشل وسيبقى البلد بلا رئيس جمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدّ القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الاثنين، خلو بيان اجتماع ائتلاف إدارة الدولة من قضية انتخاب رئيس الجمهورية إشارة واضحة على وصول القوى السياسية إلى “طريق مسدود”، مؤكداً أن التهرب من طرح الملف يعكس حجم التعقيد والخلاف المتجذر. وقال جعفر في تصريح صحفي، إن “تجاهل بيان اجتماع ائتلاف إدارة الدولة لمناقشة حسم منصب رئيس الجمهورية يؤكد بما لا يقبل الشك أن المجتمعين لم يتوصلوا إلى أي تفاهمات حقيقية”، مشيراً إلى أن “عدم طرح هذا الموضوع يعد أمراً غير منطقي كونه التحدي الأبرز والأكثر إلحاحاً الذي يواجه العملية السياسية حالياً”.
وأضاف أن “هذا الصمت المطبق داخل البيان يوحي بأن جميع الأطراف أيقنت بصعوبة التوافق (الضيق)، مما قد يدفع باتجاه ترك حسم انتخاب الرئيس للفضاء الوطني تحت قبة البرلمان”، مرجحاً أن “يكون الاتجاه القادم هو ترحيل الأزمة بانتظار متغيرات جديدة تكسر حالة الجمود الحالية”.يذكر أن ائتلاف إدارة الدولة كان قد عقد اجتماعاً دورياً، مساء أمس الأحد، بحضور القيادات السياسية والرئاسات، وأصدر بياناً استعرض فيه مقتل شيعة في باكستان أثر هجوم انتحاري على حسينية، إلا أنه أغفل تماماً التطرق لملف انتخاب رئيس الجمهورية، ما أثار تساؤلات حول جدوى الاجتماعات في ظل استمرار الشلل السياسي.

