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- شبكة اخبار العراق
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حزب الدعوة:دخول قوى الإطار في الانتخابات القادمة بقائمة واحدة أو متفرقة متروك لقرار الإمام المهدي
ائتلاف المالكي: حراك سياسي إطاري لإقالة النائب الثاني لرئيس لبرلمان
مصدر سياسي انباري:الحلبوسي سيغادر المنصب في الأسبوع المقبل
مصدر سياسي:الغمّان الإطاريين خنعوا لأوامر بارزاني في الموازنة
السوداني لسفير عُمان: إيران تجمعنا
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مصدر سياسي:الغمّان الإطاريين خنعوا لأوامر بارزاني في الموازنة
حزب بارزاني:زعماء الإطار أصدقاءَنا وتم حسم معظم النقاط الخلافية في الموازنة وفق شروطنا
السوداني يوافق على تعيين 1200 عامل في مصفى كربلاء بالرغم من العجز المالي في الموازنة
مصدر سياسي:الإطار الشيعي سيجتمع مساء اليوم لتمرير حصة الإقليم وفق رغبة البارزاني
أكثر من (5) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي خلال الشهر الماضي لمصارف أحزاب إيران
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مصدر سياسي:الغمّان الإطاريين خنعوا لأوامر بارزاني في الموازنة
مصدر سياسي:النائب الثاني لرئيس البرلمان لديه (50) مستشاراً
ائتلاف المالكي:المسؤولين الفاشلين من أحزاب بدر والدعوة والتيار الصدري غير مشمولين بالتغيير
نائب يطالب السوداني بكشف أسماء مهربي النفط والمخدرات من قبل قيادات منظمة بدر والعصائب
ميليشيات إيران وأحزابها تستخدم البطاقات الائتمانية المصرفية لتهريب الدولار
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- اذاعة INN