ائتلاف المالكي: حراك سياسي إطاري لإقالة النائب الثاني لرئيس لبرلمان

ائتلاف المالكي: حراك سياسي إطاري لإقالة النائب الثاني لرئيس لبرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف المالكي الإيراني الأصل سعد المطلبي، الأربعاء، عن وجود تحرك نيابي لإقالة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، بعد دوره الانفصالي في مناقشة القضايا المتعلقة بالموازنة ومحاولاته الكثيرة لعرقلة تمريرها.وقال المطلبي في حديث صحفي، إن “عددا من أعضاء مجلس النواب، أكدوا مطالباتهم بإقالة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله من منصبه وذلك لدوره السلبي وتدخله بعمل اللجنة المالية والذي أدى الى تأخير إقرار مشروع قانون الموازنة وعرضه للتصويت”.وأضاف، ان ” المطالبات بإقالة شاخوان عبد الله مازالت مستمرة رغم حصول اتفاق بين كتلة الحزب الديمقراطي وبين اللجنة المالية حول النقاط الخلافية بشأن الموازنة”.وأشار المطلبي إلى ان “عرض مشروع قانون الموازنة للتصويت وضع الكتل السياسية امام الامر الواقع لكون تمرير فقراته ستكون وفق تصويت الأغلبية”.وتثير تصرفات النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبدالله، لغطاً شعبياً وسياسياً لاسيما بعد التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية النيابية حول حصص كردستان بالموازنة، والتي طالب بعدها بتعطيل عمل اللجنة.

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