ائتلاف المالكي للصدر:المالكي سيبقى “رمزا” للعملية السياسية!

ائتلاف المالكي للصدر:المالكي سيبقى “رمزا” للعملية السياسية!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، اليوم الخميس، وجهة نظره بشأن حديث الصدر عن استبعاد شخصيات الخط الاول من العملية السياسبة.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “هكذا طرح يعتبر رأي شخصي، ووجهة نظر وهي غير ممكنة”، لافتاً الى اننا نتأمل بعدم اللجوء الى استخدام الشارع مرة اخرى”.واضاف أنه “نأمل بان يكون الحوار هو الفيصل والمخرج للتفاهم ولايمكن الخروج من اي مأزق سوى بالحوار”.

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