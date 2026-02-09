ائتلاف المالكي: نعمل على تفكيك حزب تقدم لمعارضته للمالكي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف ائتلاف المالكي، الاثنين ،عن حراك سياسي واسع لاستعادة المناصب التنفيذية من حزب “تقدم”، رداً على ما وصفه بـ”انقلاب” محمد الحلبوسي على التفاهمات السياسية وخيانته لتحالفاته مع قوى الإطار التنسيقي.وقال النائب السابق عن الائتلاف الإيراني الأصل عارف الحمامي في تصريح صحفي، إن “أروقة السياسة تشهد تحركات فعلية وجمع تواقيع نيابية ومحلية للإطاحة برئيس مجلس محافظة بغداد عمار الحمداني (المنتمي لتقدم)، وذلك بعد موقف رئيس حزبه المعادي لترشح المالكي لمنصب رئاسة الجمهورية وإنهاء الشراكة مع دولة القانون”.وأضاف الحمامي، أن “الحصول على المناصب العليا ومن ثم الانقلاب على الشركاء يمثل انعداماً للمصداقية السياسية”، مبيناً أن “الحلبوسي وصل إلى سدة رئاسة البرلمان بدعم مباشر ومحوري من كتل الإطار التنسيقي التي مررت مرشحه في جلسة الانتخاب”.وأشار إلى أن “ائتلاف المالكي كان له الدور الحاسم في تذليل العقبات أمام الحلبوسي، ومنها الضغط لانسحاب المنافس مثنى السامرائي”، مؤكداً أن “تغيير البوصلة السياسية من قبل تقدم سيواجه بردود أفعال تهدف إلى استعادة الاستحقاقات التي مُنحت بناءً على شراكة تم نقضها”.

