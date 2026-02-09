ائتلاف المالكي: نعمل على تفكيك حزب تقدم لمعارضته للمالكي

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
ائتلاف المالكي: اجتماع إدارة الدولة فاشل وسيبقى البلد بلا رئيس جمهورية
السوداني ورشيد يناقشان مستقبلهما السياسي بعد الإزالة من مناصبهما
كتلة الاعمار 56 تقدم (23) مشروعاً اقتصادياً لرئاسة البرلمان
تحالف عزم يتهم الرئاسة البرلمانية بخرق الدستور بشأن محافظ صلاح الدين
حزب طالباني: المعطيات الحالية ترجح كفة مرشحنا لرئاسة الجمهورية
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
العراق… من دولة ذات سيادة إلى مكب نفايات مفتوح
ترشيح المالكي لرئاسة مجلس الوزراء .. عودة الحرب بين جيش يزيد والحسين
الزعيم الأوحد نوري المالكي الأول و نقيضه نوري المالكي الثاني في مراحله السياسية المختلفة
انتهاك المدد الدستورية وسؤال الشرعية في النظام السياسي العراقي
اصطفاف المثقف الى جانب سلطة فاسدة .. بعض مثقفي العراق مثالا
-
- اقتصادية
تحالف الأنبار المتحد:حكومة البارزاني مستمرة في تهريب النفط وتدمير اقتصاد البلد
بين الفشل والفساد وانتفاخ جيوب السحت الحرام العراق إلى الهاوية
السوداني يدعو الى استكمال المشاريع الخدمية
نائب: العراق في أزمة مالية حادة مما يتطلب الإسراع في تشكيل اللجنة المالية النيابية
وزارة العمل:(47) ألف عامل أجنبي في العراق
-
- رياضية
اليوم ..المواجهة بين فريق الشرطة ومضيفه ناساف كارشي الأوزبكي
حصول المنتخب الإيراني على لقب كأس اسيا 2026 للمرة الرابعة عشرة لكرة الصالات
الاتحاد العراقي للتنس: إقامة بطولتي لفئة 16 عاماً للبنين والبنات
اليوم..منتخب العراق للصالات في مواجهة نظيره الإيراني
اليوم..إنطلاق مباريات الجولة الـ17 من دوري نجوم العراق لكرة القدم
-
- تحقيقات
بين الفشل والفساد وانتفاخ جيوب السحت الحرام العراق إلى الهاوية
مستشفى دار السلام… نموذج إنساني في دعم العراقيين المتعففين والمرضى في الأردن
الفساد والفشل والرواتب الخيالية للحيتان والنفقات المبالغ فيها وراء ظنك معيشة المواطن
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
بين الفشل والفساد وانتفاخ جيوب السحت الحرام العراق إلى الهاوية
السوداني: إيران حمامة السلام في المنطقة ونرفض إسقاط نظامها الإنساني
حمودي الإيراني:إيران قدّمت درساً مهماً في الشجاعة بالتفاوض مع أمريكا ونحن جزء من هذه الشجاعة
فريق اقتصادي: رواتب الشهر المقبل بـ”الأقساط” وارتفاع في الأسعار ..المهم المالكي والإطار وإيران
غضب شعبي وراء استقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين من أجل بقاء الرواتب الخيالية لرفحاء وزعماء الإطار واللصوص
-
- اذاعة INN