ائتلاف المالكي يطالب الحكومة بالرد على الاتحاد الأوروبي لرفضه قائمة سفراء الميليشيات والعوائل

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، الاثنين، أن قرار الاتحاد الأوروبي برفض قائمة السفراء العراقيين الجدد يمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي للعراق.وقال جعفر في تصريح صحفي، إن ” وزارة الخارجية مطالبة بالقيام بدورها في حماية سيادة البلاد ومنع أي تدخل خارجي في القرارات الصادرة عن ممثلي الشعب، بغض النظر عن وجود ملاحظات على بعض المرشحين”.وأضاف أنه “من المستغرب جدًا صدور قرار من الاتحاد الأوروبي يرفض قائمة السفراء التي عيّنتها الحكومة وصادق عليها البرلمان”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تمثل تجاوزًا واضحًا على السيادة العراقية”.ولفت إلى أن” القرار الأوروبي مجحف ويتعارض مع الأعراف الدبلوماسية ومعاهدة فيينا الخاصة بالتمثيل الدبلوماسي”، مشددا على “ضرورة أن تتخذ الحكومة ووزارة الخارجية موقفًا واضحًا تجاه هذا التدخل غير المقبول”.وكانت مصادر مطلعة قد أكدت أن الاتحاد الأوروبي رفض قائمة السفراء الجديدة، في خطوة اعتبرها مسؤولون عراقيون تدخلاً خارجيًا في الشؤون الداخلية.يذكر ان قائم السفراء هم مجموعة من احزاب الميليشيات وعوائل السلطة كما ان المجلس لم يصوت عليها بل جرى تمريرها من قبل المشهداني لأن ابنه عبد الباسط من ضمنها وقال نصا للنواب ” غصبا عليكم صوتوا” وخرج النواب من القاعة في حينها.

