ائتلاف المالكي يطالب بطرد السفيرة الأمريكية من العراق

ائتلاف المالكي يطالب بطرد السفيرة الأمريكية من العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون ابراهيم السكيني، اليوم الثلاثاء، الحكومة والبرلمان الى انهاء تحركات السفيرة الامريكية وتصريحاتها المستفزة بعد قصف قوات الحشد الشعبي، فيما اكد ان تلك التصريحات كشفت زيف ادعاء المستشارين. وقال السكيني، في حديث  صحفي، إن “تصريحات السفيرة وادعاء الدفاع عن النفس ما هو الا اعتراف بوجود القوات القتالية العسكرية داخل القواعد الامريكية”، مشيرا الى ان “استمرار القصف على القوات الأمنية العراقية هو بمثابة الحرب على البلد”. وتابع، ان “العراق لن يصل الى مرحلة الهدوء والاستقرار ما لم يتم انهاء عمل السفارة الامريكية وطرد السفيرة الحالية”، لافتا الى ان “تبعات اخراج السفارة وانهاء الوجود الأمريكي لن يكون اصعب من المرحلة الحالية مهما كانت”. واختتم القيادي في ائتلاف المالكي حديثه: انه “في حال عدم قدرة الحكومة على غلق السفارة الامريكية فالحشد سيكون له موقف اخر”، مضيفا ان “تصريحات السفيرة الامريكية الينا رومانوسكي كشفت زيف ادعاء المستشارين والمدربين العسكريين”. 

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