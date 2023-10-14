ائتلاف الوطنية يدين الغطرسة الأمريكية بدعمها للاحتلال الصهيوني في قتل الفلسطينيين

ائتلاف الوطنية يدين الغطرسة الأمريكية بدعمها للاحتلال الصهيوني في قتل الفلسطينيين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدان ائتلاف الوطنية، اليوم السبت، الغطرسة الأمريكية التي أعلنت وقوفها إلى جانب الكيان الصهيوني، فيما ناشدت جامعة الدول العربية بالوقوف ضد الكيان الصهيوني. وقال نائب الامين العام هاشم الحبوبي في حديث  صحفي، إن “مساندة امريكا للكيان الصهيوني الغاشم الهدف منه هوقتل أبناء الشعب الفلسطيني “.وأضاف أن ” طوفان الأقصى ضربت أنواع الامثلة وادخلت الرعب لدى الكيان الصهيوني”، مشيرا إلى أن “غزة أمام هجمة عاتية بمنى الكلمة بعد قطع الماء والكهرباء عن هذا القطاع “.وأوضح أن ” الجامعة العربية مدعوة لعقد اجتماع طارئ واتخاذ قرارات جدية من شانها دعم القضية الفلسطينية وادانة الدول التي تقف الى جانب الكيان الصهيوني وتحديدا الغطرسة الأمريكية “. 

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