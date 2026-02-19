ائتلاف مختار العصر: لا يهمنا العراق وشعبه بقدر جلوس المالكي على كرسي الحكومة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكّد حسين المالكي، عضو ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس ( 19 شباط 2026 )، تمسّك الائتلاف بنوري المالكي مرشّحًا لرئاسة الوزراء، بوصفه “مرشّح الأغلبية” داخل الائتلاف!!.وقال المالكي في تصريح صحفي، إنّ “ائتلاف دولة القانون متمسّك بمرشّحه،  نوري المالكي، لرئاسة الوزراء، وهو مرشّح الأغلبية بـ10 أصوات من أصل 12″، مبينًا أنّ “الإخوة المتحفّظين على تولّي المالكي لهذا المنصب لديهم رؤى، ويمكن أن تخضع هذه الرؤى للتفاهمات أو التوافقات”.وأضاف أنّه “يرى أنّ الأمور باتت مرنة، ويبدو أنّ هناك حلحلة في الموقف، وإن شاء الله، فور إعلان البيت الكردي مرشّح رئاسة الجمهورية، سيتم تكليف المالكي على الفور وتشكيل الحكومة”، مشددًا على أنّ “ما يُشاع عن تراجع الكتلة عن ترشيح المالكي عارٍ تمامًا عن الصحّة”.وأكّد المالكي أنّ “الإخوة المشاركين في السلطة التشريعية وسيشاركون أيضًا في السلطة التنفيذية، وهم ضمن الإطار التنسيقي، لهم كل الاحترام”، موضحًا أنّ “تحفّظهم يعني تحفّظًا على جزئيات وليس معارضة مطلقة، وهذا رأي محترم”.وختم بالقول إنّ “المالكي يبقى مرشّح الأغلبية، وهذه الأغلبية هي التي تحدّد مرشّحها لتشكيل الحكومة”.

