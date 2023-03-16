افتتاح مشروع مستودع غاز السماوة في محافظة المثنى

افتتاح مشروع مستودع غاز السماوة في محافظة المثنى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افتتح وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر اسماعيل، اليوم الخميس، مشروع مستودع غاز السماوة في محافظة المثنى.وقال اسماعيل في كلمة خلال احتفالية أقيمت بهذه المناسبة، بحسب بيان للوزارة، إن “مشروع مستودع غاز السماوة يعد من أحدث المشاريع التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة ووسائل الحماية، ويهدف إلى توفير جزء كبير من الحاجة الاستهلاكية والطاقة الخزنية لمادة الغاز السائل للمحافظة”.وأشار اسماعيل إلى “حرص الوزارة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحديث المنشآت النفطية والغازية”، مضيفاً أن “أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ العديد من المشاريع الواعدة”.من جانبه، ذكر مدير عام شركة تعبئة وخدمات الغاز علي حسين، أن “الطاقة الاستهلاكية لمستودع السماوة تتراوح من (120-140) طناً، حيث يتم تجهيز (7) معامل لتعبئة اسطوانات الغاز السائل، منها (2) حكومي و(5) قطاع خاص”.وأضاف حسين، أن “نشاط المستودع يتضمن عمليات الاستلام فالتقطير والخزن والتحميل، وأن الطاقة الإنتاجية للمعامل تبلغ (13000) اسطوانة باليوم”.

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