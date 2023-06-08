الأسبوع المقبل..الربط الكهربائي الخليجي مع العراق

الأسبوع المقبل..الربط الكهربائي الخليجي مع العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم، الخميس، بدء تنفيذ الربط الكهربائي مع العراق الأسبوع المقبل.وقال الإبراهيم إن “حفل بدء تنفيذ الربط الكهربائي مع جمهورية العراق الأسبوع المقبل يمثل باكورة عمل لمدة سنوات بين الجانبين، لبلورة مشروع الربط بين دول مجلس التعاون والعراق”.وأضاف أن “المشروع سيزود جنوب العراق بالطاقة الكهربائية، ويعد باكورة للتعاون والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والعراق على المدى البعيد”.

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