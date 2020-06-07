الأسدي:العامري س”يتفرغ” للعمل السياسي!

الأسدي:العامري س”يتفرغ” للعمل السياسي!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف المتحدث الرسمي لكتلة تحالف الفتح وزعيم ميليشيا جند الإمام النائب احمد الاسدي، اليوم الاحد، الاسباب التي دفعت زعيم التحالف هادي العامري لتقديم استقالته من عضوية البرلمان.وقال المتحدث الرسمي لكتلة تحالف الفتح النائب احمد الاسدي في مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان: ” ان العامري حرص في اكثر من جلسة ومناسبة على المشاركة والحضور في جلسات البرلمان، خصوصا منها الجلسات التي تتعلق بالقرارات المهمة”، مبينا ان ” انشغال العامري بالكثير من القضايا السياسية جعلته غير قادر على حضور الجلسات الاخرى”.واوضح انه :” نتيجة تماسك تحالف الفتح داخل البرلمان ، قرر العامري الاستقالة وترشيح بديل عنه هو عبد الكريم الانصاري ليكون جزءا من تحالف الفتح وتمثيله داخل مجلس النواب “، مشيرا الى “وجود اربعة او خمسة مقاعد شاغرة داخل البرلمان، وضرورة حسمها ليمضي البرلمان الى ممارسة دوره الرقابي بكامل اعضائه”.وقدم رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت (6 حزيران 2020)، استقالته إلى رئاسة مجلس النواب.  وحصلت (شبكة أخبار العراق)، على نسخة من الاستقالة التي تضمنت ترشح عبد الكريم يونس بديلاً.وأظهرت الوثيقة، أن رئيس مجلس النواب وقع على الاستقالة ووجه بعرضها خلال جلسة البرلمان اليوم، والتي ما تزال منعقدة.  

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