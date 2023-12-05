الأعرجي:العلاقات العراقية الإيرانية بمستوى “وحدة البلدين”

الأعرجي:العلاقات العراقية الإيرانية بمستوى “وحدة البلدين”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، امس الاثنين، ان تطور العلاقات بين بغداد وطهران يصب باستقرار المنطقة وأمنها.وذكر مكتب الاعرجي في بيان ، أن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء باقري والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق”. وشهد اللقاء، “بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وعلى جميع الصعد، كما جرى مناقشة تعزيز التعاون في الجانب العسكري والأمني والعلاقات الإستراتيجية، وتأكيد حرص البلدين على تنفيذ الاتفاق الأمني والتزام العراق بتنفيذ هذا الاتفاق”. وأشار الأعرجي، إلى أن “العلاقات بين بغداد وطهران إستراتيجية ومتطورة ومستمرة، وهذا ينعكس ايجابا على استقرار المنطقة”. ولفت الى أن “حكومة السوداني، حريصة على إدامة العلاقات وتنفيذ بنود الاتفاقية الحدودية بين البلدين”، مؤكدا أن “التعاون بين العراق وإيران فيه مصلحة للمنطقة وأهمية تعاون دول المنطقة فيما بينها امنياً واستخبارياً”. من جانبه أكد اللواء باقري، أن “الحكومة العراقية تعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وهي مؤشرات على نجاح هذه الحكومة”، معربا عن تطلع بلاده “لتوسيع العلاقات العسكرية بين البلدين، بما فيها إقامة مناورات مشتركة وتزويد العراق بالأجهزة والمعدات العسكرية والتعاون في كافة المجالات”.

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