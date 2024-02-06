الأعرجي:خدمة إيران واجب شرعي

الأعرجي:خدمة إيران واجب شرعي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في منظمة بدر الإيرانية مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، الاثنين (5 شباط 2024)، أن العراق يرفض المواقف أحادية الجانب، فيما أشار الى أن تبادل الزيارات بين بغداد وطهران يؤكد عمق العلاقات بين البلدين. وقال المكتب الإعلامي للاعرجي في بيان ، إن الأخير “استقبل بمكتبه الإثنين، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق”. وأضاف أن “اللقاء شهد استعراض مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، إلى جانب بحث تعزيز وتمتين العلاقات بين العراق وإيران وعلى كافة الصعد”. وأشار الأعرجي، بحسب البيان إلى أن “العلاقات بين بغداد وطهران متميزة وإستراتيجية، وأن الكثير من المشتركات تجمع بين البلدين “، مؤكدا أن “العراق يسعى دوما لتعزيز علاقاته مع إيران بما يخدم المصالح المشتركة “. وتابع الأعرجي، أن “تبادل الزيارات بين بغداد وطهران يؤكد عمق العلاقات بين البلدين ويشير إلى تميز العلاقات والرؤية المشتركة للمخاطر والتحديات”، لافتا إلى أن “ذلك يتطلب أن تكون الحلول مباشرة من دون مواقف أحادية الجانب”. من جانبه أشار أحمديان، إلى أن “القيادة الإيرانية تؤكد دوما أن العراق وإيران تجمعهما علاقة واحدة وعمق تأريخي طويل”، مؤكدا أن “إيران تتعامل وفق احترام سيادة العراق وأن جميع الإشكالات يمكن حلها من خلال الحوار الهادف والبنّاء”، وفقا للبيان .

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