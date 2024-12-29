الأمن النيابية:لقاء الولائي رئيس المخابرات بالشرع ” غامضة”

الأمن النيابية:لقاء الولائي رئيس المخابرات بالشرع ” غامضة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، وجود غموض في نتائج زيارة الوفد العراقي إلى دمشق واجتماعه مع رئيس الإدارة الجديدة أحمد الشرع.وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، في حديث صحفي ، إنه “زيارة الوفد العراقي الرسمي برئاسة الولائي ابن حزب الدعوة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري إلى دمشق، كانت من أجل الحفاظ على الأمن القومي الداخلي، لكن نتائج هذه الزيارة ما زالت غامضة وغير معروفة، ولم نعرف ما هو رد الشرع على ما طرحه العراق من نقاط مهمة تخص أمنه القومي”.وأضاف، أن “هذا الغموض سوف يدفعنا إلى تقديم طلب استضافة رسمي لرئيس جهاز المخابرات حميد الشطري في مجلس النواب العراقي، لمعرفة تفاصيل الزيارة وما تم طرحه وما هي ردود الشرع، فلا يمكن البقاء بهذا الغموض، دون معرفة أي نتائج لهذا الاجتماع المهم”.ووصل يوم الخميس الماضي، رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، إلى العاصمة السورية دمشق، والتقى رئيس السلطة السورية الجديدة أحمد الشرع.يذكر ان الشطري كان مرافقا لقاسم سليماني ومعاونا لرئيس الحشد الشعبي ومن حزب الدعوة.

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