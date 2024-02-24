الأمن النيابية تدعو إلى توطين الصناعة الحربية في العراق

الأمن النيابية تدعو إلى توطين الصناعة الحربية في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب وعد القدو، السبت، قرب الاعتماد على استراتيجية ثلاثية الأبعاد في توطين الصناعة الحربية في العراق.وقال القدو في حديث صحفي، ان “وجود صناعة تؤمن احتياجات المؤسسة العسكرية من الاعتدة والأسلحة ولو في نطاق الممكن، ضرورة استراتيجية لا يختلف عليها اثنان”، مبينا ان “هناك هيئة معنية بالأمر لاتزال في طور التطوير رغم النجاح في تحقيق قفزات نوعية من ناحية صناعة ذخائر واسلحة خفيفة لكننا نحتاج للمزيد”.وأضاف، ان “لجنة الامن النيابية بالتنسيق مع وزارة الدفاع والحكومة في طور وضع استراتيجية ثلاثية الأبعاد تهدف بالمقام الأول الى الدفع لتوطين صناعة الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمهمة للدفاع عن العراق من خلال جلب الممكنة والخبراء او التجميع او فرض نقاط محددة في صفقات الأسلحة المقبلة من ناحية نقل آليات التوطين الفعلي”.وأشار الى ان “الاعتماد على الجهود الذاتية في تأمين الأسلحة والاعتدة سياق عالمي معتمد في اغلب البلدان، لانه جزء من جهود دعم الامن القومي وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة فيما يخص الأسلحة الضرورية التي تؤمن حاجة القوات لبسط الامن ومكافحة الإرهاب والدفاع”.

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