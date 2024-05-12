الأمين العام للأمم المتحدة يجدد دعوته بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

الأمين العام للأمم المتحدة يجدد دعوته بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد دعوته إلى “وقف فوري لإطلاق النار” في قطاع غزة، مطالبا بـ”الإفراج غير المشروط” عن جميع الرهائن.وقال غوتيريش في كلمة مسجّلة بُثّت خلال مؤتمر دولي للمانحين في الكويت “تتسبب الحرب في غزة في معاناة إنسانية مروعة – تزهق الأرواح وتشتت شمل العائلات وتجعل أعداداً هائلة من الناس بلا مأوى، يعانون من الجوع والصدمة”.وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة “إنني أكرر دعوتي – دعوة العالم – إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وزيادة فورية في المساعدات الإنسانية”.وتابع “لكن وقف إطلاق النار لن يكون سوى البداية. فطريق العودة من الدمار والصدمة التي خلفتها هذه الحرب سيكون طويلاً. وسيحتاج سكان غزة إلى شراكات أقوى وأعمق للحصول على المساعدة الإنسانية والتنمية على المدى الطويل، للوقوف على أقدامهم مجدداً وإعادة بناء حياتهم”.

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