الإتصالات النيابية تعتزم استجواب وزيرة الإتصالات لخروقات الوزارة

الإتصالات النيابية تعتزم استجواب وزيرة الإتصالات لخروقات الوزارة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت رئيسة لجنة الاتصالات والنقل النيابية زهرة البجاري، اليوم الاثنين، عزم اللجنة على استجواب وزيرة الاتصالات بعد تسجيل عدد من الخروقات في عمل الوزارة.وقالت البجاري في حديث صحفي، إن ” التقييم الوزاري يتم بعد ستة أشهر من بداية عمل الوزارات كما جاء في البرنامج الحكومي للسوداني”.واضافت ان “لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس النواب بدأت بجولة اولى وثانية من عملية التقييم وتم إرساله الى رئاسة الوزراء عن طريق البرلمان”.وتابعت ان “حديث السوداني الاخير اشار الى ان هناك تعديل وزاري وأفاله بعض الوزراء او إعفائهم من تكليفهم بسبب سوء الإدارة وعدم التزامهم بالبرنامج الحكومي”.وبينت ان ” اللجنة سجلت عدد من الخروقات القانونية والوزارية والمالية فيما يخص عمل وزارة الاتصالات ونحن عازمون على استجواب وزير الاتصالات”.ولفتت إلى أن “التغيير الوزاري سيشمل الوزراء فقط ولا يخص المحافظين لانه من اختصاص مجالس المحافظات”.

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