الإطار:إعلان رئيس الحكومة الجديدة بعد شهر كانون الثاني 2026

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي عصام شاكر، اليوم الأحد، أن هوية رئيس الحكومة المقبلة ستكون معلنة وواضحة بعد شهر كانون الثاني المقبل.وقال شاكر في حديث صحفي، إن “الإطار الدستوري يمنح الدورة النيابية الخامسة الحالية حق الاستمرار في العمل النيابي، والاستجواب، والتصويت على القوانين حتى الثامن من كانون الثاني 2026، وبعد هذا التاريخ تُعدّ وفق القانون دورة نيابية سابقة، ويحق للدورة السادسة المضي في المسارات الدستورية بعد أداء اليمين”.وأضاف شاكر، أن “الإطار التنسيقي سيكون جاهزاً في ذلك التاريخ لإعلان الاسم التوافقي لرئيس الحكومة المقبلة”، متوقعاً أن “تشهد عملية تشكيل الحكومة حراكاً متسارعاً، خاصة في ظل وجود تفاهمات مهمة مع بقية القوى بشأن حسم البرنامج الحكومي والتحالفات التي تضمن صيغة شراكة وطنية بين القوى الممثلة للمكونات”.وأشار إلى أن “الإطار هو الجهة المعنية بتحديد هوية رئيس الحكومة المقبلة، ومن المتوقع أن تفرز الأسابيع المقبلة أكثر من مرشح قبل التوافق على الاسم النهائي الذي سيمثل الإطار في رئاسة الحكومة”.

