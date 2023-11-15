الإطار:استقالات وزراء الحلبوسي لن تؤثر على الحكومة

الإطار:استقالات وزراء الحلبوسي لن تؤثر على الحكومة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الاربعاء، ان استقالة وزراء  حزب تقدم بعد ابعاد الحلبوسي عن مجلس النواب لن تشل حكومة السوداني.وقال العتبي في حديث صحفي،ان “قرار انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي صدر من اعلى محكمة في العراق وبناءا على ادلة وبراهين موضوعية في قضية النائب السابق ليث الدليمي وليس بسبب ضغوط سياسية لافتا الى ان” كل الخبراء في المجال القانوني يذهبون مع رأي المحكمة باعتبارها جهة الاختصاص”.واضاف، ان “محاولة اطراف في تكتل الحلبوسي تحويل الامر الى بعد سياسي قرار خاطئ مؤكدا ان ” استقالة 3 وزراء من كابينة حكومة السوداني لن تؤثر على اداؤها  وربما سيجري اعطاءهم فرصة للتراجع وبخلافه سيكون هناك بدلاء  عنهم حيث لا يمكن ايقاف خدمة الناس لاي سبب”.واشار الى ان “نتفهم ردود الافعال السياسية ولكن يجب ان تكون وفق مسارات لاتؤدي الى ضرر بالصالح العام لافتا الى ان القرار قضائي “.وكان وزراء التخطيط والصناعة والثقافة  قدموا استقالاتهم يوم امس بداعي الاحتجاج على قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي”.

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