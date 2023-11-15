الإطار:استقالات وزراء الحلبوسي لن تؤثر على الحكومة

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تحالف العزم:إنهاء عضوية الحلبوسي انتصار حقيقي للقضاء
مجلس النواب يُنهي عقود حماية الحلبوسي بعد طرده من البرلمان
مجلس النواب يصوت على تثبيت رئيسي الادعاء العام والإشراف القضائي
الحلبوسي: ليس من صلاحيات المحكمة الاتحادية طردي من البرلمان
صالح:احتياطي البلاد من العملة الأجنبية الأكبر في تاريخ العراق المالي
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صالح:احتياطي البلاد من العملة الأجنبية الأكبر في تاريخ العراق المالي
إيران ستبني مدن صناعية “مشتركة” بأموال العراق في ظل الحكم الإطاري الفاسد الخائن
اليوم..سعر صرف الدولار=157500 ديناراً
الزراعة النيابية:منافذ الإقليم وراء تدمير الاقتصاد العراقي
أمريكا تجدد للعراق السماح بدفع مليارات الدولارات إلى إيران مقابل ” الغاز”!!
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- رياضية
طاقم اماراتي لإدارة مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الإندونيسي
مغادرة (سالم الدوسري) من المنتخب السعودي
الجمعية العمومية للجنة الاولمبية ترفع طلبا لإقالة (رعد حمودي) من رئاسة اللجنة
آرسنال يسعى للتعاقد مع (مارتن زوبيميندي) لاعب وسط ريال سوسيداد
كاساس يستدعي(25) لاعباً لمواجهة منتخبي إندونيسيا وفيتنام
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ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
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إيران ستبني مدن صناعية “مشتركة” بأموال العراق في ظل الحكم الإطاري الفاسد الخائن
تحالفات الانبار والعزم والحسم يرحبون بقرار المحكمة الاتحادية بطرد الحلبوسي من البرلمان
الزراعة النيابية:منافذ الإقليم وراء تدمير الاقتصاد العراقي
نائب يرفع دعوى قضائية ضد الحلبوسي لتعيينه مستشاريين خارج الشروط القانونية
مصدر سياسي:أموال العراق المسروقة أنتقلت إلى أكثر من 20 دولة
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- اذاعة INN