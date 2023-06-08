الإطار:حراك حكومي لإغلاق مقرات الأحزاب الكردية الإيرانية في الإقليم

الإطار:حراك حكومي لإغلاق مقرات الأحزاب الكردية الإيرانية في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الإطار التنسيقي ، الخميس، تحرك الحكومة لإغلاق جميع المقار الحزبية الكردية الإيرانية في الإقليم  المعارضة لنظام الحكم في طهران .وقال الإطار في بيان، إن” الدستور حرص على منع ان يتحول اي جزء في البلاد الى ساحة صراع إقليمية من خلال منع وجود اي مقرات تمارس اعمالا مسلحة ضد إيران “.وأضاف، أن “وجود مقرات لقوى حزبية كردية إيرانية في كردستان تمارس الاعتداءات المسلحة ضد أخوتنا من الحرس الثوري هناك أمر مرفوض “.وأشار الى، أن “حكومة السوداني اتخذت قرارا مباشرا بالمواجهة وتعزيز قوة الحدود وتحصينها ومنع ظاهرة التسلل والتهريب”.ولفت إلى أن “حماية حدود العراق من جهة كردستان يعتبر حماية لاستقرار المدن الإيرانية ومنع التظاهرات فيها ضد النظام الإسلامي الشيعي.

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