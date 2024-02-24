الإطار:يجب تنفيذ أمر خامئني بطرد القوات الإمريكية من العراق

الإطار:يجب تنفيذ أمر خامئني بطرد القوات الإمريكية من العراق
آخر تحديث:

  بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد الاطار التنسيقي، السبت، موقفه المساند لأمر خامئني باخراج القوات الاجنبية من العراق، مشيرا الى ان القوات العراقي قادرة على حماية البلد من اي تهديدات خارجية ولا تحتاج لاي قوات اجنبية.وقال النائب عن الاطار، حسين حبيب،  في حديث صحفي، ان “الحاجة لبقاء القوات الاجنبية في العراق انتفت وهذا ما اكد عليه الإمام خامئني، بوجود الحشد الشعبي التي تتمتع بالكفاءة العالية في مواجهة المخاطر”.واوضح، ان “جودة قوات الحشد الشعبي بدى واضحا من خلال التطور الكبير في آليات العمل الامني الذي ادى الى تقليص العمليات الارهابية بمعدلات عالية، واستقرار وضع البلد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *