الإطار الإيراني يرفض الإساءة إلى حيدر العبادي

الإطار الإيراني يرفض الإساءة إلى حيدر العبادي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توعد الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، اليوم الإثنين، بمقاضاة عضو في مجلس النواب العراقي بسبب تصريحات وصفها بأنها “غير مهذبة” بحق احد قيادييه.وذكر بيان للإطار ، أنه “يناقش جدول اعماله بكل شفافية ووضوح ولا توجد خطوط حمراء في طرح اي قضية للنقاش مما انعكس ايجابا على طريقة اداء الاطار التنسيقي طيلة ثلاث سنوات وفي كل الظروف، ويستغرب من التصريحات غير الصحيحة لاحد النواب يوم امس في احد البرامج التلفزيونية والتي اساء فيها  لاحد قيادات الاطار التنسيقي وهو حيدر العبادي”.وأضاف البيان أن “الاطار اذ يرفض هذه اللغة غير المهذبة بحق العبادي فانه يرفض التخرصات التي ادلى بها النائب ، ويحتفظ بحقه باللجوء الى القضاء لوقف هكذا اكاذيب رخيصة والتي هي من وحي خيال مطلقها”.

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