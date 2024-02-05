الإطار يعتزم الطعن في جلسة انتخاب محافظ صلاح الدين

الإطار يعتزم الطعن في جلسة انتخاب محافظ صلاح الدين
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، عزمه تقديم طعن قانوني في جلسة مجلس محافظة صلاح الدين.وقال القيادي في الاطار التنسيقي رعد التميمي في حديث صحفي، ان “نتائج جلسة مجلس صلاح الدين اثارت الكثير من علامات الاستفهام، مشيرا الى انه لا يمكن بناء عملية سياسية دون توافق يضمن حقوق المكونات الرئيسية سواء في صلاح الدين او غيرها وهذا مبدا لا يمكن تجاوزه في ظل وجود توافقات سياسية رسمت خطوطه في كل المحافظات”.واضاف، ان “نتائج الجلسة الاولى لم تعطي استحقاق قوى الاطار في المجلس ولم تعتمد التوافقات والاستحقاقات لافتا الى ان” المضي بتقديم طعن في الجلسة وارد جدا في الايام المقبلة”.واشار الى ان” جمهور الاطار كبير في صلاح الدين وعدم تمثيله في الحكومة المحلية والتشريعية امر مرفوض، حيث سيكون لقوى الاطار موقف في الايام المقبلة”.وكان مجلس محافظة صلاح الدين عقد اولى جلساته وحسم خلالها توزيع المناصب الرئيسية بعد انتخاب أبو مازن محافظا”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *