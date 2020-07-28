الإعلام الأمني يسمي الميليشيا التي قصفت معسكر التاجي بـ”الضالعين” وكأنه ليس عملا إرهابيا ضد الدولة!!

الإعلام الأمني يسمي الميليشيا التي قصفت معسكر التاجي بـ”الضالعين” وكأنه ليس عملا إرهابيا ضد الدولة!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن تعرض معسكر التاجي لهجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا.وقالت الخلية، في بيان، إن “معسكر التاجي لجيشنا العراقي قد تعرض  قبل قليل الى هجوم بثلاث صواريخ كاتيوشا انطلقت مِن منطقة سبع البور، وسقطت هذه الصواريخ على مواقع للقوات العسكرية العراقية”.واوضحت ان “الصاروخ الاول سقط على السرب الخامس عشر لطيران الجيش وسبب اضرار كبيرة باحدى طائرات طيران الجيش، وسقط الصاروخ الثاني على معمل المدافع والاسلحة مخلفا اضرار مادية  فيما سقط الصاروخ الثالث في السرب الثاني مِن طيران الجيش لكنه لم ينفجر” .واضافت ان “القوات الامنية العراقية ستواصل السعي لملاحقة الضالعين بهذه الهجمات، وتقديمهم الى العدالة، لينالوا جزاءهم المستحق”.هذا وأكد مصدر أمني اليوم،ان ميليشيا كتائب حزب الله من قامت بعملية القصف ضد مواقع الجيش العراقي. وهذه العملية السابعة للميليشيا بعد دوس صور القائد العام الكاظمي باحذيتهم كما نشرت على وسائل الإعلام.

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