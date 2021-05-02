الإعلان عن تشكيل تحالف”قوى الدولة الوطنية”بين تحالف عراقيون وائتلاف النصر

الإعلان عن تشكيل تحالف”قوى الدولة الوطنية”بين تحالف عراقيون وائتلاف النصر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن في بغداد، اليوم ، عن تشكيل تحالف سياسي جديد اطلق عليه تحالف “قوى الدولة الوطنية” عبر اندماج تحالفي قوى الدولة والنصر.وقال التحالف في بيان، ان “عمار الحكيم يترأس التحالف الجديد فيما يتسنم حيدر العبادي رئاسة المجلس القيادي للتحالف، ويضم التحالف الجديد قوى سياسية واخرى منبثقة من حراك تشرين”.واضاف، انه “يتبنى منهج بناء الدولة وتقويتها وصولا الى بناء دولة مؤسسات فاعلة تأخذ على عاتقها ترسيخ اسس القانون والنظام وخدمة المجتمع”.

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