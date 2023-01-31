الإيطالي جورجينيو سينتقل إلى فريق ارسنال

الإيطالي جورجينيو سينتقل إلى فريق ارسنال
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بات الإيطالي جورجينيو، لاعب وسط تشيلسي، على أعتاب الانتقال الرسمي إلى صفوف آرسنال.وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بـ”تويتر”: “وافق جورجينيو بالفعل على عرض الانتقال إلى آرسنال، وجاهز لإجراء الكشف الطبي وتوقيع العقود”.وأضاف: “آرسنال وتشيلسي توصلا إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال جورجينيو مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، ويتم الآن إعداد الأوراق الرسمية للصفقة”.وأتم: “وافق جورجينيو على الشروط الشخصية لعقده الجديد حتى 2024، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، وحجز آرسنال بالفعل موعد الكشف الطبي”.يذكر أن عقد جورجينيو مع تشيلسي ينتهي في صيف 2023، وارتبط اللاعب الإيطالي بالانتقال إلى برشلونة بداية من الموسم المقبل، في صفقة مجانية. 

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