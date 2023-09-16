الاتحاد الآسيوي يختار طاقم عراقي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2024

الاتحاد الآسيوي يختار طاقم عراقي للمشاركة في كأس أمم آسيا 2024
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اختار الاتحاد الآسيوي طاقماً تحكيمياً عراقياً لإدارةِ مبارياتِ كأس أمم آسيا في قطر 2024. واشار الاتحاد العراقي لكرة القدم الى اختيار حكم الساحة “مهند قاسم” والحكمين المساعدين “واثق مدلل” و”أحمد صباح” لادارة مباريات كأس أمم آسيا في قطر. يشار الى أن مبارياتُ البطولة ستقام للفترة من 12 كانون الثاني/ يناير ولغاية 10 شباط / فبراير 2024.

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