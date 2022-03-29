الاتحاد العراقي بكرة القدم:سلامة وفد المنتخب العراقي من كورونا

الاتحاد العراقي بكرة القدم:سلامة وفد المنتخب العراقي من كورونا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن جميع عينات الفحص الخاصة بوفد المنتخب الوطني جاءت سالبة ولم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا.وذكر الاتحاد في بيان اليوم: أن “نتائج فحوصات الـ PCR التي أجراها وفدُ المُنتخب الوطني، اليوم ، أسفرت عن سلامةِ موقف جميع أفراد الوفد العراقي، حيث جاءت النتائجُ سلبيةً للجميع”.وبين أن “قائمة المُنتخب الوطني، ستكون مكتملةً من الجهاز الفني والطبي والإداري والإعلامي واللاعبين وجاهزيتهم لمواجهةِ الغد أمام نظيرهم السوري”.وستقام المباراةِ في ملعبِ راشد بنادي الأهلي بالساعةِ الرابعة وخمسٍ وأربعين دقيقة.

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