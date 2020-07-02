الاتحاد العراقي لكرة القدم يسعى للتعاقد مع مدير فني هولندي

الاتحاد العراقي لكرة القدم يسعى للتعاقد مع مدير فني هولندي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، انها بصدد التعاقد مع مدير فني هولندي لتعزيز الكادر التدريبي للمنتخب الوطني.وقال الناطق باسم اتحاد الكرة هشام محمد في تصريح صحفي، إن “الاتحاد العراقي لكرة القدم، بصدد التعاقد مع مدير فني هولندي، يعزز الكادر التدريبي للمنتخب الوطني”.وأوضح ان “المدير الفني وافق على التواجد في بغداد طيلة فترة عمله، حيث سيعمل على تطوير اللاعبين والمدربين سواء في المنتخبات أم مراكز الموهوبين”.وأضاف ان “هناك موقع في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتيح للأخير إبرام عقد مع مدير فني للاتحاد العراقي مقابل 100 ألف دولار، أي لا علاقة لاتحادنا بتفاصيل عقده ومرتبه”.

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