الاقتصاد النيابية:وزير التجارة غير خاضع للاستجواب لأنه من أتباع الحلبوسي

الاقتصاد النيابية:وزير التجارة غير خاضع للاستجواب لأنه من أتباع الحلبوسي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- نفت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية ، الاربعاء ، وجود استجواب لوزير التجارة علاء الجبوري في الوقت الراهن، عازية ذلك الى الخلافات السياسية.وقالت عضو اللجنة انتصار الجبوري في تصريح صحفي، إن “الخلافات السياسية أثرت بشكل كبير على أداء مجلس النواب”، مبينا أن “اللجنة ليس لديها أي طلبا رسميا لاستجواب وزير وزير التجارة لكونه مقرب من الحلبوسي”.وأضاف الجبوري، أن “الدورة السابقة شهدت استجواب وزير التجارة على خلفية ملفات عدة أبرزها تعثر مفردات البطاقة التموينية”، موضحا أن “ملف البطاقة شهد فسادا كبيرا خلال السنوات السابقة والحالية دون مساءلة كبار المسؤولين في الوزارة”.وكان عضو لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي أعلن في وقت سابق عن تقديم طلب استجواب لوزير التجارة إلى رئاسة البرلمان مشفوعا ب 84 توقيعا نيابيا، متهما رئاسة البرلمان بتسويف موعد الاستجواب .

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