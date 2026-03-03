البارزاني يحمل حكومة السوداني مسؤولية الهجمات الحشدوية الإرهابية على أربيل

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء ( 3 آذار 2026 )، رسالة واضحة إلى الحكومة الاتحادية في بغداد دعا فيها إلى تحمّل مسؤولياتها الدستورية في حماية إقليم كردستان من هجمات الحشد الإرهابي، وذلك عقب الهجمات التي استهدفت مدينة أربيل.وقال مسرور في تصريح صحفي، إن “الهجمات التي طالت أربيل لا يمكننا السكوت عن هذه الأعمال”.وأضاف مسرور بشأن الرواتب، أنه “سنتعاون مع الحكومة الاتحادية لإيجاد حلّ جذري للمشكلة”، مشيرا الى أنه “بشأن انقطاع الكهرباء نحن نؤكد أن أعمالنا مستمرة ونعمل على تنفيذ التوزيع وفق المخطط”.وتابع: “للأسف، مجموعة من العناصر الإرهابية تشن هجومًا على أربيل”.وكانت قد شهدت مدينة أربيل، خلال الايام الماضية، تصاعدًا في الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي استهدفت مواقع مدنية وأمنية، ونُسب بعضها إلى جماعات مسلّحة تنشط خارج إطار الدولة.

