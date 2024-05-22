البرلمان الطائفي الفاسد يصوت على جعل يوم الغدير عطلة رسمية

البرلمان الطائفي الفاسد يصوت على جعل يوم الغدير عطلة رسمية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-  صوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء (22 آيار 2024)، على المادة الخاصة بالعطل ومن ضمنها “عيد الغدير”. مبينا أنها “مناسبة مهمة للشيعة ، تلبية إلى طلب العلامة البروفسور الراسب في الصف الخامس ابتدائي بطل الكرة الأرضية ومفتاح الكواكب المتخلف الفاسد قاتل شباب العراق الاصفهاني  المدعو مقتدى الصدر.

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